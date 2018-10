L'ottavo turno chiude il secondo mini-ciclo del nostro campionato, con la Serie A che si fermerà per le Nazionali. Fra due settimane il Napoli andrà a giocare in casa dell'Udinese mentre il Sassuolo sarà ospitato a Marassi dalla Sampdoria nel posticipo del lunedì. Ecco il video dei gol di Napoli-Sassuolo :

La fantastica vittoria in Champions League contro il Liverpool ha subito cancellato la delusione in casa Napoli per la sconfitta con la Juventus. Ma ora c'è da ripartire in Serie A e i partenopei se la vedono con il Sassuolo nell'ottava giornata.

