Dopo una ventina di minuti in cui la squadra di Gattuso ha avuto tantissime occasioni, a sbloccarla è stato il solito Gonzalo Higuain che ha sfruttato un assist di Suso dopo una brutta uscita di Sorrentino. Il Pipita ha raddoppiato poco dopo, con Bonaventura che trova il 3-0 nel secondo tempo. Pellissier accorcia ma non basta: finisce 3-1.

L'ottava giornata di Serie A propone Milan-Chievo. I rossoneri sono chiamati a dare seguito al buon rendimento delle ultime settimane, per i clivensi c'è l'urgenza di interrompere la striscia di 3 KO consecutivi in campionato.

A San Siro i rossoneri vanno in vantaggio con 2 gol di Higuain e Bonaventura. Pellissier accorcia ma non basta.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK