Al Parco dei Principi i campioni di Francia vanno in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Neymar.

2 ore fa

Il Paris Saint-Germain, dopo 8 vittorie consecutive, cerca di allungare il filotto in questa 9^ giornata di Ligue 1 nella partita in programma al Parco dei Principi contro il Lione. Di fronte, per provare ad arginare la marcia dei campioni in carica, c’è appunto la squadra guidata da Bruno Génésio, reduce da due pareggi consecutivi in casa tra Champions League (con lo Shakthar) e campionato (Nantes).

I campioni di Francia vanno in vantaggio dopo neanche 10 minuti. A pensarci è il solito Neymar che trasforma un calcio di rigore.

Dopo questa gara le squadre si fermeranno per la sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Il Psg tornerà in campo in Ligue 1 sabato 20 ottobre (ore 17) in un nuovo impegno casalingo contro l’Amiens, mentre il Lione se la dovrà vedere sempre in casa con il NImes (venerdì 19 alle 20.45). Ma ecco gli highlights di Psg-Lione.