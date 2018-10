Questa è l'ultima partita di Premier League prima della pausa per le Nazionali, dopo la quale le due squadre avranno impegni sulla carta meno gravosi: il Liverpool giocherà in casa dell'Huddersfield mentre il City ospiterà il Burnley. Ecco gli highlights di Liverpool-Manchester City :

La partita è terminata 0-0, risultato inaspettato per 2 squadre con questo potenziale offensivo, ma pesa l'errore di Mahrez che ha calciato alle stelle un rigore a pochissimi minuti dal fischio finale. Ride Sarri che aggancia le due squadre in testa alla classifica di Premier League.

