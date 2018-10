Il Pescara batte 2-1 il Benevento, sorpassa il Verona e arriva alla sosta da primo della classe: i veneti sconfitti dal Lecce al Bentegodi nell'anticipo del campionato.

49 minuti fa di Marco Ercole

La classifica Serie B prima della sosta per le nazionali la comanda il Pescara, che con la pesantissima vittoria in casa contro il Benevento è riuscita a prendersi la vetta. Decisivo il gol di Pepin, che riporta in vantaggio il Delfino dopo il pareggio momentaneo di Nicolas Viola al gol di Mancuso.

Gli abruzzesi con questo successo riescono così a sorpassare il Verona, uscito sconfitto nell'anticipo di questa 7^ giornata di Serie B.

Un tonfo pesante, quello dell'Hellas, perché arrivato al Bentegodi, contro un Lecce che ha meritato la vittoria grazie a un Marco Mancosu in grande spolvero, autore prima dell'assist per l'1-0 di La Mantia e poi di un sinistro da fuori area che ha chiuso la partita sul 2-0. Adesso i pugliesi sono al terzo posto in classifica a 12 punti in compagnia dello Spezia, che ha battuto 3-1 il Livorno in Toscana: gol di Crimi, Okereke e Bartolomei, più la rete di Giannetti per i padroni di casa.

Serie B, risultati e classifica 7^ giornata

Entrambe sorpassano la Cremonese, fermata sul pareggio 0-0 dalla Salernitana. I granata restano così a un solo punto dai piemontesi (a 11 come il Palermo) e salgono a 10 punti in classifica, gli stessi di Benevento e Cittadella (con una partita da recuperare), ma anche del Brescia, che ne ha rifilate 4 al Padova: al Rigamonti finisce infatti 4-1, perché al vantaggio dei veneti di Cappelletti, hanno risposto Tremolada e il solito Donnarumma (tripletta).

Bella vittoria anche del Foggia, che batte 3-2 l'Ascoli (Deli, Galano e Gerbo per i rossoneri, Brosco e Ganz per gli ospiti) e sale così a 4 punti in classifica (nonostante gli 8 di penalizzazione), raggiungendo Venezia (sconfitto 1-0 dal Perugia al Curi, gol di Melchiorri) e Cosenza.

I calabresi hanno ottenuto un buon punto in casa del Carpi, nella partita terminata 1-1, con i gol di Pasciuti e Baez. Finisce 1-0, infine, il posticipo che va a chiudere questa 7^ giornata di Serie B, quello che ha messo di fronte Palermo e Crotone. I rosanero sono riusciti ad avere la meglio solamente nel finale, grazie alla rete all'86' di Nestorovski.

Risultati 7^ giornata:

Verona-Lecce 0-2

Carpi-Cosenza 1-1

Foggia-Ascoli 3-2

Pescara-Benevento 2-1

Cremonese-Salernitana 0-0

Perugia-Venezia 1-0

Livorno-Spezia 1-3

Brescia-Padova 4-1

Palermo-Crotone 1-1

Riposa: Cittadella

Classifica Serie B: Pescara 15; Verona 13; Lecce e Spezia 12; Cremonese e Palermo* 11; Cittadella*, Benevento*, Brescia e Salernitana 10; Perugia* 8; Crotone 7; Ascoli* e Padova 6; Carpi 5, Foggia**, Venezia* e Cosenza 4; Livorno* 2.

* Una partita in meno

** 8 punti di penalizzazione

Il programma del prossimo turno

La Serie B tornerà in campo venerdì 19 ottobre con Spezia-Lecce, l'anticipo che metterà di fronte due squadre al vertice del campionato. Sabato tre partite alle 15 e una alle 18, domenica altri due appuntamenti alle 15 più Lecce-Palermo alle 21, mentre lunedì si chiude il programma con il posticipo tra Benevento e Livorno.

Ecco il programma completo dell'8^ turno di Serie B: