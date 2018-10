I bavaresi devono trovare un sostituto per l'olandese che è in scadenza di contratto. Pronta offerta da 60 milioni.

0 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Cambio. Non sostituzione, proprio cambio. Di quelli importanti, perché generazionale. Il Bayern Monaco, attualmente in crisi di risultati (solo due pareggi nelle ultime 4 partite giocate), ha bisogno di svecchiare la rosa. Arjen Robben ha 34 anni, Franck Ribery 35. Due giocatori ancora determinanti, ma che, per motivi anagrafici, non rendono più come qualche anno fa. Si dovrà intervenire sul calciomercato.

Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza e potrebbero quindi essere all'ultimo anno con il Bayern Monaco. Vero che il club bavarese ha rinnovato loro (sempre solo per una stagione) il contratto già nel 2017 e nel 2016, ma questa volta l'addio sembra scontato. Anche perché fino a quando resteranno in rosa non accetteranno mai di fare panchina. Finché ci sono pretendono di giocare.

Per questo, durante la finestra invernale del calciomercato, sbarcherà a Monaco Alphonso Davies, che i bavaresi hanno pagato 19 milioni di euro (bonus compresi). Il 17enne canadese può giocare sia a destra che a sinistra, tecnicamente può quindi sostituire sia Robben che Ribery. Non può però bastare solo lui, anche perché Coman troppo spesso è infortunato, mentre Gnabry non convince del tutto.

Vota anche tu! Under è già un giocatore da Bayern Monaco? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Under è già un giocatore da Bayern Monaco? Condividi



Calciomercato Roma, il Bayern Monaco pensa a Under

Per questo, come riportato da Sport1, il Bayern Monaco sta valutando anche altri profili. Nelle ultime ore sta prendendo quota la candidatura di Cengiz Ünder. Il turco della Roma sta dimostrando, sia in Serie A che in Champions League, di essere un giocatore interessante. A soli 21 anni può ancora migliorare molto e il Bayern vuole prenderlo prima che l'operazione si complichi. Prima cioè che le pretendenti aumentino e il prezzo schizzi alle stelle.

Getty Images Under in azione con la maglia della Roma

Under, proprio come Robben, è un mancino abituato a giocare a destra. Può quindi accentrarsi e calciare in porta. Sarebbe di fatto il sostituto perfetto per l'olandese. La Roma però per cederlo chiede 60 milioni di euro, troppi per il Bayern che sul calciomercato per un singolo giocatore non ha mai speso più di 41 milioni. I bavaresi devono però rassegnarsi ai nuovi prezzi del mercato. E convincersi ad affrontare il cambio. Non leggero, perché generazionale.