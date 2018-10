Dal Melbourne Cricket Ground va in scena lo show australiano della WWE: The Undertaker sfida Triple H. Ecco tutti i risultati degli incontri in diretta scritta.

25 minuti fa di Marco Ercole

Ci siamo, è arrivato il momento dell’appuntamento con il grande wrestling, quello che ci porta al più grande WWE Live Event di sempre in Australia. Tutto è pronto per Super Show-Down, il PPV della società di sport-entertainment di Vince McMahon, per l’occasione nella terra dei canguri.

Precisamente sarà ospitato questo 6 ottobre dal Melbourne Cricket Ground di Melbourne e come sempre noi di FOXSports.it vi racconteremo in diretta scritta tutto quello che accadrà, svelandovi match dopo match tutti i risultati.

Lo show WWE inizierà ufficialmente alle 11 (con il fuso orario australiano questa volta eviteremo di fare nottata), ma come sempre noi ci collegheremo un’ora prima, per raccontarvi anche ciò che accadrà durante il kickoff di Super Show-Down.

WWE Super Show-Down, tutti i risultati

Davvero match molto interessanti nella card del programma, il più atteso ovviamente quello tra Triple H e The Undertaker, con Shawn Michaels e Kane ai rispettivi angoli per dare il loro sostegno. Insomma, sarà un sabato mattina all’insegna del grande wrestling. Meglio dunque mettersi comodi e iniziare a gustarsi tutti i risultati dello show in Australia della WWE, Super Show-Down.

Seguono aggiornamenti...