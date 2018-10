La conferenza stampa del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro la SPAL.

L'Inter cerca la quarta vittoria di fila in Serie A, la settima considerando anche i due successi in Champions League contro Tottenham e PSV. Nell'ottava giornata i nerazzurri vanno sul campo della SPAL di mister Semplici, una partita che può rappresentare un'insidia. Luciano Spalletti lo sa bene e nella conferenza stampa della vigilia lo dice chiaramente:

Facciamo un piccolo sforzo e pensiamo a quando non siamo riusciti a continuare una serie positiva. Poi non è normale che questo potenziale filotto faccia così notizia, alla Juventus non viene evidenziato così. Domani per me sarà sempre una partita di Champions League, sentirò anche domani la musichetta

Sul momento della squadra:

Secondo me non abbiamo ancora fatto vedere il nostro potenziale. In Champions abbiamo fatto bene, ora con la SPAL vediamo se questa mentalità è a pelle o sotto pelle. Se è a pelle, c'è il rischio che dopo un paio di docce vada via

Sugli impegni ravvicinati:

Non è semplice giocatore ogni tre giorni, ma la società ha lavorato bene sotto l'aspetto del numero dei calciatori. La rosa è ampia, poi in campo va sempre l'Inter e dobbiamo comportarci da Inter. Io sono innamorato di tutti i miei calciatori, ma vedere uno come Borja Valero che a 45 anni (ride, ndr) si allena sempre al massimo e fa la differenza mi fa pensare: più Borja Valero abbiamo e più riusciremo a far strada

Infine su Joao Mario e Keita: