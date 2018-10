Il Torino apre di venerdì l'ottava giornata di Serie A e supera 3-2 il Frosinone non senza fatica. I granata vanno sul 2-0 con le reti di Rincon e Baselli, poi si fanno rimontare dai ciociari che vanno a segno con Goldaniga e Ciano. Al 73' ci pensa Berenguer con un meraviglioso destro dalla distanza a firmare il 3-2.

Per il Toro è la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta sul campo del Chievo, ora i punti in classifica sono 12 e si cominicia a sentire profumo d'Europa. Al termine del match però Walter Mazzarri è una furia e ai microfoni di Sky Sport se la prende con gli arbitri:

Cos'è successo nel secondo tempo? Probabilmente - ha esordito Mazzarri sarcastico - l'allenatore non è bravo, altrimento il Toro avrebbe fatto sei gol. Io mi sono stufato di perdere punti per gli errori dell’arbitro, devono rendersi contro che decidono le partite. Siamo già stati penalizzati troppe volte, anche in questa partita ci hanno provato ma non ci sono riusciti. C’è un fallo netto su Sirigu in occasione del gol del 2-1, non capisco perché la Var non sia intervenuta.