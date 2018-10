Nei giallorossi ci sarà il debutto da titolare per Luca Pellegrini, mentre Dzeko sarà confermato nel ruolo di centravanti.

un'ora fa di Daniele Minuti

Nel giro di una settimana la Roma di Di Francesco è rinata: le 3 vittorie consecutive contro Frosinone, Lazio e Viktoria Plzen hanno riportato positività in casa giallorossa, ma ora c'è da chiudere questo mini-ciclo con l'ultima partita di Serie A prima della sosta.

I capitolini saranno impegnati nell'anticipo serale del sabato in casa di un Empoli che anche nelle ultime giornate ha ben figurato, uscendo però quasi sempre a secco di punti. Sulla panchina dei toscani inoltre c'è un ex come Andreazzoli, che sedette sulla panchina della Roma nel finale della stagione 2012/2013.

La curiosità sulle probabili formazioni riguarda specialmente le scelte di Di Francesco, che in conferenza stampa ha dato indicazioni precise sull'undici che si vedrà a Empoli. In particolare l'allenatore della Roma ha confermato che sulla sinistra ci sarà il debutto da titolare di Luca Pellegrini.

Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Roma

Il giovane terzino sinistro sostituirà l'acciaccato Kolarov e dopo le buone prestazioni da subentrante si appresta a fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia giallorossa, mentre il suo omonimo Lorenzo sarà confermato nel ruolo di trequartista dietro Dzeko. Pastore non convocato.

Meno cambiamenti per quanto riguarda le probabili formazioni in casa Empoli, dove Andreazzoli rilancerà il rientrante Acquah titolare nella mediana con Capezzi e Krunic. Zajc sarà titolare davanti a Caputo e uno fra La Gumina e Mraz, col primo favorito.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Nzonzi, De Rossi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Dove vedere Empoli-Roma in TV e in streaming

La partita fra Empoli e Roma è l'anticipo serale del sabato di Serie A e come ogni settimana questa sfida viene trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di DAZN. Il calcio d'inizio è in programma per le 20:30.

Le quote dei bookmaker

Per gli scommettitori la Roma è decisamente favorita nelle quote: la vittoria giallorossa è data a 1,71 mentre il successo dei toscani è al momento dato a 5,20. Alto anche il pareggio fissato a 4,25. Grande fiducia negli attacchi con il 2+Over 2,5 e il 2+Over 3,5 fissati a 2,35 e 3,80.

I precedenti in Serie A

Quella di stasera sarà la 29esima sfida in Serie A fra le due squadre: la Roma ha vinto 18 dei 28 precedenti, in cui sono arrivati anche 6 pareggi. Statistica positiva però per l'Empoli per quanto riguarda gli impegni in Toscana visto che tutte e 4 le vittorie sono infatti arrivate in casa. L'ultima partita al Castellani risale alla stagione 2016/2017 e finì 0-0.