La Roma si impone 2-0 sull'Empoli al Castellani grazie al gol di testa di Nzonzi e alla rete di Edin Dzeko. Caputo sbaglia un calcio di rigore sull'1-0.

46 minuti fa

L'8^ giornata di Serie A mette di fronte al Carlo Castellani (fischio d'inizio alle ore 20.30) la Roma di Di Francesco, reduce dalle vittorie contro Frosinone e Lazio in campionato e da quella in Champions League contro il Viktoria Plzen, e l'Empoli di Andreazzoli, terzultimo a quota 5 punti e a secco di vittorie dalla prima giornata datata 19 agosto (2-0 al Cagliari).

Alla fine del primo tempo è la Roma in vantaggio, grazie alla rete di Nzonzi di testa al 36'. Nella ripresa l'Empoli ha l'occasione di riportare il risultato in parità, ma Caputo spara alto un calcio di rigore. E nel finale ci pensa Edin Dzeko a chiudere il discorso, trovando il suo secondo gol in questo campionato.

Dopo la pausa per le Nazionali, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la SPAL, match in programma sabato 20 ottobre alle ore 15. Il giorno dopo, alle 12.30, l'Empoli scenderà in campo al Benito Stirpe per sfidare il Frosinone. Ma ecco il video con i gol e gli higlights di Empoli-Roma, 8^ giornata di Serie A.