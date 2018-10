Dopo la pausa per le Nazionali, il Cagliari affronterà la Fiorentina al Franchi, match in programma domenica 21 ottobre alle ore 18. Nello stesso giorno, ma alle 15.00, il Bologna accoglierà il Torino al Dall'Ara. Ma ecco il video con i gol e gli higlights di Cagliari-Bologna, 8^ giornata di Serie A.

La sfida finisce 2-0 in favore del Cagliari, grazie a un gol per tempo, realizzati da Joao Pedro e Pavoletti (entrambi serviti alla perfezione da Castro). I sardi sorpassano così gli emiliani in classifica e si portano a 9 punti.

L'8^ giornata di Serie A mette di fronte alla Sardegna Arena (fischio d'inizio alle ore 15.00) il Cagliari di Maran, quartultimo in classifica con 6 punti e a secco di vittorie dal 2 settembre (0-1 in casa dell'Atalanta), e il Bologna di Pippo Inzaghi, a quota 7 punti e reduce da due vittorie nelle ultime tre partite (contro Roma e Udinese).

