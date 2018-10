Real Madrid, è già crisi: nostalgia per Ronaldo e Lopetegui in bilico

Si sono ripresi alla grande, con una vittoria all'ultimo respiro contro il Real Madrid, battuto 1-0 grazie alla rete in pieno recupero di Manu Garcia. E il Real Madrid è sempre più in crisi.

Dopo ben tre partite consecutive senza vittoria (un’infinità se si considera che stiamo parlando della squadra vincitrice delle ultime 3 Champions League), il Real Madrid ferito di Julen Lopetegui nella 8^ giornata di Liga è ospite del Deportivo Alaves. I baschi, prima di questa gara, erano distanti appena tre punti in classifica, grazie a un grande prima parte di campionato. Ma anche loro sono reduci da una sconfitta, in casa del Levante.

