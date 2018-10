All'Allianz Arena di Monaco finisce 3-0 per gli ospiti: a segno Plea, Stindl e Herrmann. Kovac in bilico?

28 minuti fa

Il pareggio in casa con l'Ajax in Champions League aveva aperto ufficialmente la "crisi" del Bayern Monaco, arrivato a quella sfida europea dopo un pareggio e una sconfitta in campionato. Con questo spirito (e da terzi in classifica) i bavaresi si sono presentati allo scontro della 7^ giornata di Bundesliga, quello che li mette di fronte al Borussia Monchengladbach quinto e a due soli punti di distanza.

Una sfida cruciale, insomma, un primo vero spartiacque della stagione per i campioni di Germania in carica. Che non reggono evidentemente la pressione ed escono sconfitti con un sonoro 0-3, reti di Plea, Stindl e Herrmann.

Dopo la sosta il Bayern Monaco inizierà con il Wolfsburg (sabato 20 ottobre alle 15.30) un ciclo di ben 4 partite consecutive fuori casa (a seguire AEK in Champions, Mainz in Bundesliga e Rodinghausen in Coppa di Germania), mentre il Borussia Monchengladbach se la vedrà allo Stadion im Borussia-Park contro il Mainz il 21 ottobre alle 18. Ma ecco gli highlights di Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach: