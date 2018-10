Il GP del Giappone può riaprire le speranze della Ferrari o mettere una firma definitiva alla vittoria iridata di Lewis Hamilton. Programma e orari TV del GP di Suzuka.

Il Mondiale di Formula 1 non si ferma dopo la tappa di Sochi e la carovana del Circus vola a Suzuka, teatro nel prossimo week-end del GP del Giappone. 50 i punti che distanziano i due contendenti al titolo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, con l'inglese della Mercedes agevolato in classifica dall'ordine di scuderia imposto a Valtteri Bottas in Russia che gli ha fatto guadagnare ulteriori 7 punti dal ferrarista. A cinque gare dal termine del campionato la scuderia di Maranello non dovrà commettere altri errori e sperare in un colpo di scena per risalire sul treno iridato e giocarsi la finalissima ad Abu Dhabi.

Lungo 5.807 metri, con 8 curve a sinistra e 10 a destra, il circuito di Suzuka è l'unico nella storia della Formula 1 ad avere una conformazione ad 8, con un sottopasso e relativo cavalcavia. A livello tecnico esalta l'efficienza aerodinamica delle monoposto, disseminato di settori ad alta velocità che si alternano a zone più lente. Amatissimo dai piloti, si caratterizza nel T1 per una serie di curve a 'S' in rapida sequenza, per la Spoon Curve, un curvone a semicerchio che mette a dura prova l'abilità dei piloti, e per la chucane prima del rettilineo finale, un punto critico in termini di grip e assetto quando si tenta un sorpasso. Un'altra peculiarità è il rettilineo di partenza in lieve discesa, che costringe i piloti a tenere il piede sul freno fino a quando non si rilascia la frizione all'accendersi del semaforo verde.

Dal punto di vista dei freni è uno dei tracciati meno impegnativi, il tempo speso in frenata corrisponde all’11 per cento della durata complessiva della gara (poco più di 10 secondi per giro), il valore più basso del Mondiale insieme a quello di Silverstone. La più impegnativa è la curva 16, con le vetture costrette a una decelerazione da 306 km/h a 85 km/h in soli 1,62 secondi. Suzuka impone carichi elevati sui pneumatici,con conseguenti livelli di usura e degrado più elevati rispetto al solito. Medium, Soft e SuperSoft sono le tre mescole nominate per il Gran Premio del Giappone: Mercedes ha selezionato 2 treni di Medium, 4 Soft e 7 Supersoft, Ferrari 1 treno di Medium, 2 Soft e 10 Supersoft.

Il GP del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 HD (canale 207), così come tutti i turni di Prove Libere e le Qualifiche. Stavolta i tifosi europei saranno costretti alle ore piccole per assistere in diretta al week-end di gara. Si comincia venerdì 5 settembre alle 3,00 (ora italiana) con la prima sessione di libere, alle 7:00 la seconda manche di prove. Sabato 6 settembre per assistere alle qualifiche bisognerà trovarsi davanti alle TV alle 8,00, mentre la gara domenicale prenderà il via alle 7,10. TV8 trasmetterà in differita qualifiche (sabato ore 21,00) e gara (domenica ore 21,15). Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO, che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili. Disponibile anche l'opzione NowTv, l'internet tv di Sky.

Classifica piloti