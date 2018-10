La decisione della EA Sports è maturata dopo le accuse di stupro della modella Kathryn Mayorga a carico di CR7. E il titolo bianconero ha perso il 9,92% del proprio valore.

163 condivisioni

4 ore fa di Luca Guerra

Non hanno fine le ripercussioni delle accuse di stupro a carico di Cristiano Ronaldo, mosse dalla modella americana Kathryn Mayorga e legate a fatti risalenti al 2009. Dopo la nota di sostegno della Juventus alla sua stella e la scelta del portoghese di affidarsi a David Chesnoff, penalista di Las Vegas che in carriera ha difeso star dello sport e dello spettacolo come Mike Tyson, Shaquille O'Neal e André Agassi, è la EA Sports a dar vita a un altro capitolo della vicenda.

La nota casa produttrice di videogiochi statunitense aveva scelto per il secondo anno di fila il volto di Cristiano Ronaldo come testimonial di FIFA 19, il gioco di simulazione calcistica noto su scala mondiale. Dopo le recenti accuse nei confronti di CR7, la EA Sports ha deciso, come spiega una nota ufficiale, di "monitorare con attenzione la situazione, poiché ci aspettiamo che i nostri atleti di copertina e i nostri ambasciatori si comportino in maniera coerente con i valori di EA Sports".

In realtà Cristiano Ronaldo non è stato oscurato dal sito ufficiale dell'azienda, come ipotizzato in un primo momento. Aprendo le pagine Facebook e Twitter della EA Sports in varie nazioni - dall'Italia alla Spagna, fino alla Germania - si può notare che il volto dell'asso portoghese con la maglia della Juventus è presente nelle immagini di copertina. Anche sul sito ufficiale della EA Sports, nella sezione "Giochi", c'è ancora la copertina di FIFA 19 con Cristiano Ronaldo nei panni di testimonial accanto ai testimonial degli altri giochi di punta, da Madden NFL a NBA Live. Un'immagine scomparsa per qualche ora, sostituita dalla scritta FIFA 19 con sfondo azzurro, e poi ripristinata.

Facebook FIFA 19, Cristiano Ronaldo nella copertina ufficiale Facebook in Italia

FIFA 19, Cristiano Ronaldo scompare dal sito ufficiale, poi ritorna: il titolo Juventus in Borsa cala

Quella di Cristiano Ronaldo da FIFA 19 è stata solo una scomparsa temporanea. Sufficiente però per generare un evidente calo nel valore delle azioni della Juventus in Borsa. Il titolo bianconero ha chiuso il venerdì in Piazza Affari con un valore di 1,19 euro per azione. Un crollo del 9,92% rispetto al 20 settembre, quando avevano toccato quota 1,81 euro. Una dimostrazione plastica degli effetti che le indagini sulle accuse mosse da Kathryn Mayorga potrebbero avere sul mondo di CR7 e della società bianconera.

.@Cristiano Ronaldo ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. 1/1 — JuventusFC (@juventusfc) October 4, 2018

Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione 2/2 — JuventusFC (@juventusfc) October 4, 2018

La Juventus era intervenuta in difesa del suo tesserato due giorni fa con due tweet sul proprio account ufficiale. Concetto ribadito anche dall'allenatore Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Udinese. Ora il cinque volte Pallone d'Oro al Real Madrid rischia però di dover affrontare un ciclone riguardante gli sviluppi economici e sul marketing che la vicenda legale potrebbe generare. A partire dal rapporto con la EA Sports, azienda con la quale Cristiano Ronaldo, secondo la rivista Forbes, ha sottoscritto un contratto a vita alla pari di LeBron James e Michael Jordan.