In caso di esonero Mourinho riceverebbe circa 20milioni di sterline, al suo posto potrebbe arrivare l'ex Real Madrid Zinedine Zidane. In Inghilterra si fa anche il nome di Pochettino, ma è difficile che lasci il Tottenhama a stagione in corso. Il ruolo di traghettatore potrebbe essere ricoperto dall'ex capitano del Manchester United, Michael Carrick.

Lo scrive il Mirror citando fonti interne al club. Il vicepresidente esecutivo, Ed Woodward, avrebbe preso la decisione dopo il pareggio a reti bianche maturato in settimana a Old Trafford contro il Valencia, l'ennesimo risultato deludente della stagione.

Fine della corsa, siamo arrivati a un punto di non ritorno. José Mourinho sarà esonerato nel weekend a prescindere dal risultato che il Manchester United otterrà contro il Newcastle nel match valido per l'ottava giornata di Premier League, con fischio d'inizio alle 18.30 di oggi.

