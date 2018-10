Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dirigente rossonero avrebbe incontrato l'agente del classe 1997 del Flamengo: il cartellino è valutato 50 milioni di euro.

58 minuti fa

La tradizione brasiliana del Milan può continuare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Leonardo si starebbe muovendo concretamente per provare a portare in rossonero la giovane stella del Flamengo, Lucas Paquetà.

Il classe 1997, seguito anche dalla Lazio nella scorsa sessione di calciomercato, è assistito dal procuratore Eduardo Uram.

Il quotidiano torinese racconta proprio di un contatto tra il dirigente del Milan e l'agente, un confronto nel quale sarebbe stato ribadito il fatto che il club brasiliano (forte anche delle manifestazioni d'interesse di altri club di alto livello come il Psg) non abbia intenzione di fare sconti per l'eventuale cessione del suo fantasista, per il quale chiede 50 milioni, non un euro di meno.

Getty Images Calciomercato, Paquetà nel mirino del Milan

Calciomercato, il Milan fa sul serio per Paquetà

La società rossonera sta provando a lavorare attraverso la famiglia del ragazzo e sembra che proprio Leonardo abbia dato mandato a Kakà di mantenere vivi i rapporti.

Ovviamente però questi non possono essere sufficienti: per realizzare l'eventuale operazione di calciomercato serviranno almeno 50 milioni da versare nelle casse del Flamengo.

La sensazione è che nella prossima sessione di calciomercato, attorno al nome del baby Paquetà (considerato da molti addetti ai lavori un futuro craque) possa crearsi una vera e propria asta. Proprio quello che sperano i dirigenti del club brasiliano.