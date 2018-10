Allegri ritrova Cristiano Ronaldo dopo la squalifica in Champions League, out Rugani e Khedira. Velazquez verso la conferma dell'undici sceso in campo a Bologna.

1 condivisione

05 ott 2018 di Luca Guerra

Un sabato in bianconero. L'ottava giornata di Serie A propone alle 18 della seconda tranche di anticipi un incrocio cromatico tra formazioni allestite con budget e ambizioni differenti, ma unite dai colori sociali. Udinese-Juventus è il piatto forte della Dacia Arena. Da un lato gli uomini Massimiliano Allegri cercano il decimo successo stagionale su 10 partite tra Serie A e Champions League, mentre il gruppo di Julio Velazquez vuole riscattare la sconfitta incassata nel finale a Bologna.

L'impegno infrasettimanale ha visto la Juventus superare agevolmente lo Young Boys in coppa, con un Dybala assoluto protagonista grazie a una tripletta. Così non è escluso che nell'ultima tappa del tour de force che conduce allo stop per la disputa delle partite delle nazionali Allegri si affidi a un parziale turnover, già avviato in Champions League con le esclusioni di Cancelo e Chiellini e la squalifica di Cristiano Ronaldo.

L'Udinese di Velazquez vuole invece superare l'impasse delle ultime due giornate, con le sconfitte contro Lazio e Bologna, e riprendere a cavalcare l'entusiasmo generato dagli 8 punti conquistati nelle prime cinque partite di campionato. La buona notizia per i friulani è nell'assenza di Sami Khedira, autore di tre reti nel 2-6 dello scorso campionato e out per un nuovo risentimento al flessore della coscia sinistra accusato contro lo Young Boys. Nelle probabili formazioni Allegri dovrà fare a meno del 31enne tedesco.

Getty Images Serie A, Udinese Juventus Sami Khedira assente dopo la tripletta della scorsa stagione alla Dacia Arena

Serie A, è Udinese-Juventus: fischio d'inizio sabato 6 ottobre alle 18

In una Dacia Arena completamente sold out, Udinese-Juventus sarà il terzo anticipo dell'ottava giornata di Serie A, con fischio d'inizio sabato 6 ottobre alle 18.

Le probabili formazioni

Nonostante la sconfitta, a Bologna Velazquez ha gradito la prova della sua Udinese. Anche per questo l'allenatore spagnolo pensa di confermare l'undici proposto al Dall'Ara, con Pussetto e De Paul larghi a sostegno di Lasagna - favorito su Teodorczyk - nel 4-1-4-1 che vedrà Behrami nei panni di guardiano della difesa. Anche Allegri non cambierà molto rispetto all'ultima formazione proposta sette giorni prima in campionato contro il Napoli. Mandzukic e Dybala dovrebbero essere gli scudieri di Cristiano Ronaldo, con Emre Can in mediana. Unico dubbio in difesa: Cuadrado potrebbe essere preferito ad Alex Sandro, con Cancelo che slitterebbe a sinistra. Torna a disposizione De Sciglio.

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Udinese-Juventus in TV e in streaming

Il fischio d'inizio di Udinese-Juventus, in calendario sabato 6 ottobre per l'ottava giornata di Serie A, è in programma alle 18: la sfida della Dacia Arena sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport attraverso i canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251). Il match è disponibile in streaming su computer, tablet e smartphone per tutti gli abbonati sull'applicazione Sky Go.

4 foto a partita, 4 grandi vittorie a Udine 📷 GALLERY ➡️ https://t.co/x1BqRRvAGe pic.twitter.com/gresKu5LVy — JuventusFC (@juventusfc) October 5, 2018

Le quote dei bookmaker

La classifica vede le squadre divise da 13 punti a soli sette turni dall'inizio del campionato. Per questo la Juventus è ampiamente favorita, con vittoria di Pjanic e soci in lavagna a 1,40. Il pareggio paga 4,75 volte la quota, mentre un segno "1" con tre punti in cassa per l'Udinese è in quota a 8,50. Gli scommettitori non si aspettano di vedere tante reti delle due squadre: il No Gol è in lavagna a 1,70, mentre l'opzione Gol paga a 2. Tendenza opposta rispetto alle quote assegnate a Over 2,5 (1,70) e Under 2,5 (2,05), forse legata al fatto che la Juventus ha segnato almeno 4 reti in quattro delle ultime otto partite contro l'Udinese. Il risultato più probabile è lo 0-2 per la Juve (6,25), seguito dallo 0-1 (6,50). Tra i marcatori fari puntati su Cristiano Ronaldo (4) e Mario Mandzukic (5,25), ma occhio alla voglia di sbloccarsi in casa di Kevin Lasagna (9,50) e alla vena di Paulo Dybala (5,50) e Rodrigo De Paul (9,50).

I precedenti in Serie A

Incrociare l'Udinese porta bene alla Juventus: i friulani sono la squadra più battuta dai piemontesi in Serie A, con 59 successi su 88 partite giocate, 12 sconfitte e 17 pareggi. L'ultima vittoria casalinga dell'Udinese è dell'aprile 2010, con un 3-0 firmato da Sanchez, Pepe e Di Natale. Nella scorsa stagione en-plein della Juventus, vittoriosa alla Dacia Arena e all'Allianz Stadium.