Alla Dacia Arena i bianconeri cercano l'ottava vittoria consecutiva in campionato, la decima stagionale. I friulani vogliono rialzare la testa dopo due sconfitte di fila.

05 ott 2018

I bianconeri di Allegri per centrare l'ottava vittoria consecutiva in Serie A (la decima stagionale contando anche i due successi in Champions League contro Valencia e Young Boys), quelli di Julio Velázquez per mettersi alle spalle le due sconfitte di fila contro Lazio e Bologna: questi i temi di Udinese-Juventus, in programma sabato 6 ottobre alle ore 18.00.

Ecco dove vedere Udinese-Juventus in TV e streaming: la sfida della Dacia Arena sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport (canale 251) e sull'applicazione SkyGo per tutti gli abbonati al servizio.

Per i non abbonati, c'è la possibilità di acquistare un ticket anche giornaliero su NowTV. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni affiancato dal commento tecnico di Luca Marchegiani.