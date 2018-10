Al Carlo Castellani i giallorossi cercano il terzo successo consecutivo in campionato, i toscani invece vogliono ritrovare quella vittoria che manca dal 19 agosto.

05 ott 2018

I giallorossi di Di Francesco per centrare il terzo successo consecutivo in Serie A (il quarto considerando anche la vittoria in Champions League contro il Viktoria Plzen), gli azzurri di Andreazzoli per tornare a fare bottino pieno dopo l'ultima vittoria datata 19 agosto (2-0 al Cagliari): questi i temi di Empoli-Roma, in programma sabato 6 ottobre alle ore 20.30.

Ecco dove vedere Empoli-Roma in TV e streaming: la sfida del Carlo Castellani sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN.

Capitolo formazioni. Andreazzoli dovrà fare a meno degli infortunati Antonelli, Polvani e Rodriguez, in dubbio Pasqual e Mchedlidze. In attacco torna La Gumina che affiancherà Caputo, dietro di loro agirà Zajc. Di Francesco non potrà invece contare su Kolarov e Pastore ma ritrova Perotti. Chance dal 1' per Luca Pellegrini.

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.