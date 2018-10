Con quella frase sulla Fiorentina non avevo assolutamente intenzione di offendere nessuno, ma è un dato di fatto che qui il peso specifico di ogni giocata sia maggiore. Ogni cosa può far vincere o perdere una competizione intera. Io poi sono toscano e i fiorentini mi stanno simpatici, Firenze è una città stupenda. Ma quando si è alla Juve bisogna fare un salto di qualità e di mentalità, le energie spese sono maggiori, qui c'è l'obbligo di vincere

"Non siamo alla Fiorentina ca**o!". Queste le parole pronunciate durante Juventus-Young Boys da Massimiliano Allegri, furioso per un dribbling di troppo da parte di Federico Bernardeschi. Una frase diventata virale sul web dopo che un tifoso ha postato il video girato dalla tribuna.

