Il MIlan torna al successo anche in Europa League battendo 3-1 l'Olmpiacos mentre la Lazio crolla in casa dell'Eintracht di Francoforte.

3 ore fa di Daniele Minuti

La tre giorni delle coppe europee si è chiusa in maniera dolceamara per le squadre italiane: il Milan ha ritrovato la vittoria anche in Europa League dopo il successo contro il Sassuolo superando in rimonta l'Olympiacos mentre alle 21:00 la Lazio è uscita con una pesante sconfitta dallo stadio dell'Eintracht di Francoforte.

I rossoneri erano andati in svantaggio per un gol di Guerrero ma nel secondo tempo ci hanno pensato Cutrone e Higuain a ribaltare il risultato. La squadra di Inzaghi invece è stata travolta in Germania anche a causa delle due espulsioni arrivate nella ripresa.

I risultati delle italiane sono l'argomento principale dei giornali nostrani della rassegna stampa di oggi, mentre all'estero ci si concentra sulle Coppe e sulle prime convocazioni in vista della pausa delle Nazionali che si aprirà lunedì.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milanone"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata al Milan, che ha trovato la seconda vittoria consecutiva in Europa League superando l'Olympiacos. Dopo lo svantaggio iniziale, una doppietta di Cutrone e un gol di Higuain hanno regalato a Gattuso i 3 punti.

Corriere dello Sport: "Ancelotti, cosa c'eravamo persi!"

Sul Corriere dello Sport si esalta ancora la grande vittoria del Napoli contro il Liverpool. A lato troviamo gli articoli sulle partite di Milan e Lazio in Europa League mentre in taglio alto c'è un'intervista esclusiva a Vettel.

Tuttosport: "Buste paga Juve"

L'apertura di Tuttosport si concentra sui dati economici della dirigenza juventina, anche lo stipendio dell'ex amministratore delegato Marotta. Spazio anche alle parole di Agnelli che punta sempre più in alto coi bianconeri.

L'Équipe: "Desolants"

L'Équipe è la prima testata sportiva estera della nostra rassegna stampa e il quotidiano francese si concentra sull pareggio dell'Olympique Marsiglia in Europa League. La squadra di Garcia è stata fermata sul 2-2 dall'Apollon.

As: "Luis Enrique borra a Jordi Alba"

In Spagna c'è ancora polemica per le convocazioni di Luis Enrique per la sua Nazionale, in particolare la decisione di lasciare a casa per la seconda pausa consecutiva Jordi Alba. Il terzino del Barcellona non figura nell'elenco.

Sport: "Arthur aprendiz de Xavi"

La prima pagina di Sport esalta il brasiliano Arthur del Barcellona. L'ex Gremio si sta mettendo in mostra e contro il Tottenham ha giocato una grande partita, risultando uno dei migliori in campo nella squadra di Valverde.

Mundo Deportivo: "Míster Champions"

È ancora Leo Messi il protagonista della prima del Mundo Deportivo. La Pulce ha iniziato alla grande la sua stagione, specie in Champions League: nelle prime due partite contro PSV Eindhoven e Tottenham sono arrivati 5 gol.

Marca: "Los goles vienen de Gales"

Su Marca si attende il ritorno di Gareth Bale con il Real Madrid. Il gallese era infortunato e senza di lui la squadra allenata da Lopetegui ha faticato a trovare il gol: l'ex Tottenham smania per aiutare la sua squadra.

A Bola: "A Vorskla que isto deu"

La prima pagina che chiude la rassegna stampa è come sempre quella della Bola, dedicata allo Sporting Lisbona. I biancoverdi ieri hanno trovato una vittoria in extremis nella trasferta di Europa League in casa del Vorskla.