View this post on Instagram

Eccomi qui!!!! La serata di sabato non e andata come volevamo.. Perdo per ko a quasi 4 minuti del primo round contro un avversario molto forte e dalle mani pesantissime!!! Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a preparare questo match, i miei fratelli @dscatizzi @andrea_maniaci_soave @fiussilbarbaromma @luca.panzer.panzetta @bindacristian_mdp @mirko_ottorini @matteocaiumi e tutti i ragazzi del team @ramadajiujitsu e del Clan Mano Di Pietra @toplevelgym.erba. Voglio ringraziare tutto lo staf del mio Managment per essere sempre al mio fianco @itfmist. Ringrazio la mia famiglia in primis mio fratello e mia mamma che sono sempre con me...SCUSA MAMMA PER AVERTI FATTO PERDERE 10 ANNI DI VITA SABATO!!!appena ho capito cosa era successo ti ho subito cercato tra la folla per dirti che stavo bene!!! Ringrazio i miei sponsor senpre indispensabili @scaccomatto_bosisio @mma_addicted @vitamin_store_merate_ @theshamrockirishpublecco grazie del sostegno!! Ora due cose voglio dire: A tutte le persone che sono sempre con me dico che sto bene, ho il naso rotto ma spero di tornare in pista molto presto..VOI siete la mia forza, sabato mi sentivo alla grande ma è andata nei peggiori dei modi..ma state tranquilli perché torneremo...e lo faremo come sempre alla grande!!💪💪 Invece a tutti quelli che mi screditano sempre e che fanno passare le mie vittorie in sordina voglio dire questo: è il momento giusto di fare il vostro lavoro, ma iniziate subito, perché come ho detto prima tornerò molto presto e sarò più forte di prima..è voglio anche dirvi che di atleti italiani che vanno contro atleti di quel calibro c'e ne sono davvero pochi, e io sono fiero anche nella sconfitta di essere uno di quei pochi italiani pronti sempre alle chiamate importanti!!! Ciao a tutti belli e brutti.. ci vediamo presto 💪💪 #itfm #italiantopfightersmanagement #IFC #mma #ufc #bellatormma #champion #family #style #fighter #heart #passion #sport #cage #boxe #kickboxing #muaythai #fitness #bjj #grappling #italy #lifestyle #picoftheday #holy #blessed #sport #respect #usa #socialmediamarketing #motivation