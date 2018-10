Nel prossimo turno la squadra di Mazzarri farà tappa in casa del Bologna, match in programma domenica 21 ottobre alle ore 15. ll Frosinone invece ospiterà nello stesso giorno l'Empoli al Benito Stirpe ma alle ore 12.30. Ma ecco gli highlights di Torino-Frosinone:

Finisce 3-2 per il Torino che sale così a quota 12 punti. I granata vanno in vantaggio al 2' grazie alla rete di Rincon, poi raddoppiano al 46' con Baselli. La partita sembra chiusa ma il Frosinone reagisce e al 58' accorcia le distanze con Goldaniga, prima di trovare il pari al 64' con Ciano. Al 71' però il Toro torna avanti grazie a Berenguer che fissa il risultato sul 3-2.

La partita che apre l'ottava giornata di Serie A è il match dell'Olimpico di Torino tra i granata di Mazzarri e il Frosinone di Longo. Le due squadre arrivano alla sentitissima sfida in momenti diversi: Belotti&co. sono reduci dalla vittoria esterna per 1-0 in casa del Chievo, i ciociari vengono da cinque sconfitte di fila e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

