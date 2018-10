Europa League, Torro gioca Eintracht-Lazio dopo la morte del fratello

No, non erano lacrime di gioia. Al termine del match di Europa League tra Eintracht Francoforte e Lazio, finito 4-1 per i tedeschi, Lucas Torro piangeva perché appena prima del fischio d'inizio era venuto a sapere che il fratello 27enne era morto per cause ancora ignote.

Lo spagnolo però ha deciso di scendere ugualmente in campo e alla fine è stato tra i protagonisti della rotonda vittoria dei suoi sulla squadra di Inzaghi. Il giocatore ha comunicato la notizia ai compagni solo al triplice fischio, quando tutti si sono stretti attorno a lui a centrocampo.

Il giocatore è partito subito per la Spagna insieme ai genitori, che erano presenti allo stadio. Ovviamente Torro salterà la prossima partita di Bundesliga contro l'Hoffenheim.

Adi #Hütter: "The team were informed that @LucasTorro's brother suddenly passed away. It's sad news which dampens our celebratory mood after the match. Lucas wanted to be here tonight no matter what. We're supporting him and our thoughts are with him."#inEINTRACHT pic.twitter.com/s8xiuebtBM