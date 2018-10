Il diesse blaugrana Ariedo Braida era al San Paolo per Napoli-Liverpool: il difensore senegalese torna nel mirino blaugrana.

2 ore fa di Stefano Fiori

Gli ronza intorno da tempo, il Barcellona. Ed è tornato a spiarlo. Kalidou Koulibaly è una presenza fissa sul taccuino blaugrana, l'ultima indiscrezione del calciomercato Napoli non fa che confermarlo. Al San Paolo, in occasione del big match di Champions League vinto dagli azzurri contro il Liverpool, era presente Ariedo Braida. Insieme a lui, anche uno degli osservatori della vasta scuderia catalana. Il direttore sportivo del Barça era a Napoli soprattutto per salutare Carlo Ancelotti, ricomponendo - anche solo per una sera - una delle coppie d'oro che ha reso grande il Milan del Duemila. A quanto pare, non era però l'unico motivo.

Mundo Deportivo accredita la ricostruzione che vorrebbe l'ex diesse rossonero interessato soprattutto a Koulibaly. Il colosso senegalese è il sogno proibito di tantissimi top club europei: basti pensare alle avances estive del Chelsea, soprattutto in vista del matrimonio con il suo maestro Sarri. Lo stesso Barcellona era già entrato nelle cronache del calciomercato Napoli esattamente un anno fa.

Anche nell'ottobre 2017, alcuni scout del club culé si erano fatti notare sugli spalti dello Stadio Olimpico: in quel caso l'avversaria era la Roma, ma anche allora fu Insigne a regalare i tre punti ai partenopei. Una pura e semplice coincidenza, ovviamente. Per nulla casuale invece l'interessamento del Barça per il roccioso classe 1991, diventato ormai uno dei centrali più apprezzati d'Europa. Abbiamo parlato però di sogno proibito, o quasi. La richiesta di Aurelio De Laurentiis è decisamente elevata: 65 milioni di euro, sotto non si può scendere. Cifre del genere - a parte i casi di Manchester City e Liverpool - è sempre difficile giustificarle per un difensore, anche nel caso dei blaugrana.

Getty Images Calciomercato Napoli, Ariedo Braida presente al San Paolo per vedere Koulibaly

Da dove nasce questa ossessione di mercato del Barcellona per Koulibaly? Apparentemente, il pacchetto dei centrali a disposizione di Ernesto Valverde è ben delineato: Gerard Piqué e Samuel Umtiti, con Thomas Vermaelen e Clement Lenglet prime alternative. Proprio il francese è arrivato in estate dal Siviglia per completare il reparto, tanto da convincere i catalani a versare i 36 milioni della sua clausola rescissoria. In più c'è Yerry Mina, spedito in prestito all'Everton con la speranza di riaccogliere un giocatore ai livelli da Barça. In questo quadro, Koulibaly sembra essere più un capriccio che una reale necessità.

La volontà blaugrana è però quella di assicurarsi uno dei difensori più quotati in circolazione, anche a costo di rivedere le gerarchie attuali. Non è un caso che - lo scorso anno - lo abbia seguito l'ex direttore tecnico Robert Fernandez. E che ora piaccia sia al suo successore Eric Abidal che allo stesso Braida. Koulibaly potrebbe quindi tornare presto a essere uno dei protagonisti del calciomercato Napoli. De Laurentiis permettendo.