Manca pochissimo a UFC 229 e i contendenti al titolo dei pesi leggeri sono già a Las Vegas, città che ospita la T-Mobile Arena. L'evento sarà trasmesso in esclusiva su DAZN nella notte fra il 6 e il 7 ottobre a partire dalle ore 4.00.

04 ott 2018 di Giovanni Bongiorno

Manca pochissimo, appena due giorni al match di MMA più atteso dell'anno. UFC 229 presenterà un main event che chiunque mastichi un po' di MMA vuole vedere da parecchio tempo a questa parte. Il campione dei pesi leggeri UFC Khabib Nurmagomedov (26-0) e lo sfidante al titolo ed ex doppio campione Conor McGregor (21-3) sono già a Las Vegas ed hanno deliziato i fan già agli open workout.

Degli open workout piuttosto insoliti, coi due contendenti che hanno anche coinvolto il pubblico più del consueto. Complice probabilmente la mancata promozione massiccia del match, un incontro che comunque si promuove da solo data la caratura tecnica e mediatica degli atleti coinvolti. La conferenza stampa andata in onda una settimana fa infatti non ha seguito nessun evento di promozione, è stata appunto la prima ed unica data promozionale di UFC 229, non ha coinvolto il pubblico, né i restanti contendenti della card.

Sono stati solo Khabib e McGregor a rispondere alle domande della stampa e ad infiammare il pubblico da casa. Ma adesso il tempo delle chiacchiere è giunto al termine, il 6 ottobre i due dovranno contendersi la corona dei pesi leggeri, quella corona un tempo appartenente proprio a McGregor e che l'irlandese non ha mai perso all'interno dell'ottagono.

UFC 229 alle porte, gli open workout di Khabib e McGregor

Conor Mcgregor, che di fatto non ha mai perso il titolo dei pesi leggeri, ha promesso "un KO devastante" ai danni del campione russo. La fiducia e la sfrontatezza dell'irlandese sono sempre state due caratteristiche molto forti del suo carattere ed hanno contribuito ai suoi successi. Il suo compagno d'allenamento, lo statunitense Dillon Danis, venticinquenne jutsuka cintura nera sotto la guida di Marcelo Garcia ha dichiarato di aver portato in palestra "una versione migliorata di Khabib" per gli allenamenti di Notorious. Intanto, agli open workout non è mancato il solito entusiasmo che caratterizza McGregor, presentatosi in uno stato di forma invidiabile. Ecco il video, via MMA Fighting.

Dal canto suo, il campione Khabib Nurmagomedov non è parso meno preparato. Forte della grande convinzione che l'ha sempre accompagnato, di un'imbattibilità che fino ad oggi non è mai venuta a mancare nel corso di 26 match da professionista, Nurmagomedov si è messo a parlare anche col pubblico, chiedendo ai fan irlandesi della loro lingua, con chiaro riferimento agli accadimenti della conferenza stampa con McGregor, nella quale si è parlato anche dell'adozione del linguaggio inglese, nonostante le persecuzioni subite dal popolo irlandese da parte della Corona d'Inghilterra.

Ma, come già detto, il tempo delle illazioni è finito. Il 6 ottobre il mondo saprà chi è il miglior peso leggero nelle MMA. UFC 229 sarà visibile in esclusiva su DAZN e vedrà il ritorno dell'ex campione ad interim Tony Ferguson, opposto all'ex campione dei pesi leggeri Anthony Pettis. La main card sarà strutturata nel seguente modo: