In Serie A Torino e Frosinone aprono l'ottava giornata. In campo anche Premier League, Bundesliga e Serie B. Spazio anche alla Formula 1

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Arriva il venerdì che si può considerare l'antipasto dei giorni più intensi per quel che riguarda gli appuntamenti sportivi. Ci sono infatti gli anticipi dei maggiori campionati d'Europa. Scendono in campo Bundesliga, Premier League e Serie A. Nella settimana in cui si sono disputate le coppe internazionali, però, le big giocheranno sparse fra sabato e domenica.

Venerdì fra gli sport in TV a farla da padrone sarà quindi il calcio, tolti però gli European Masters di Snooker e la Formula 1. Hamilton, a + 50 su Vettel nella classifica piloti, vuole fare risultato anche in Giappone. Venerdì notte, su Sky Sport 1, verranno quindi mandate in onda le prove libere.

Nel pomeriggio toccherà invece agli European Masters di Snooker, con Judd Trump che prova a riconfermare il titolo già conquistato nel 2016 e nel 2017. In serata scendono in campo la Serie A e tutti i più importanti campionati esteri: a monopolizzare gli sport in TV sarà quindi prevalentemente il calcio.

Sport in TV, venerdì 5 ottobre 2018: il programma della mattina

03.00 - F1 Prove Libere 1: GP Giappone (Sky Sort 1)

07.00 - F1 Prove Libere 2: GP Giappone (Sky Sort 1)

09.00 - Conferenza Stampa Team (Sky Sort 1)

Nel pomeriggio spazio al biliardo

12.55 - Biliardo: European Masters Snookers (Eurosport)

18.55 - Biliardo: European Masters Snookers (Eurosport)

Calcio in TV, Serie A e gli altri campionati europei