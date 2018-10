Serata di gloria per le squadre italiane in Champions League: l'Inter ha battuto 2-1 il PSV Eindhoven mentre il Napoli ha sconfitto il Liverpool 1-0.

58 minuti fa di Daniele Minuti

La serata di ieri ha chiuso un turno eccezionale per le squadre italiane impegnate in Champions League. Dopo le vittorie di Juventus e Roma di martedì, sono arrivati i due pesanti successi per Inter e Napoli rispettivamente contro PSV Einshoven e Liverpool.

La squadra nerazzurra ha rimontato l'iniziale svantaggio in Olanda, ribaltando il risultato grazie ai gol messi a segno da Icardi e Nainggolan mentre i partenopei hanno giocato alla pari con la finalista della scorsa edizione del torneo trovando la rete decisiva al 90esimo minuto di Insigne.

Le grandi vittorie di Inter e Napoli dominano i titoli dei quotidiani sportivi italiani della rassegna stampa mentre all'estero c'è spazio per i successi del Paris Saint-Germain e del Barcellona, che hanno superato a suon di gol la Stella Rossa di Belgrado e il Tottenham.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Inter, Euro star - Napoli, Euro boom"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicata alle vittorie di Inter e Napoli di ieri sera. I nerazzurri hanno vinto ancora contro il PSV Eindhoven mentre la squadra di Ancelotti ha superato il Liverpool.

Corriere dello Sport: "Yesss!"

Anche il Corriere dello Sport celebra la grande serata per il calcio italiano: l'Inter è in testa al suo girone a punteggio pieno grazie alla vittoria sul PSV mentre il Napoli è tornato in corsa per la qualificazione agli ottavi battendo il Liverpool.

Tuttosport: "Vi porto dentro la Juve di CR7"

La prima di Tuttosport presenta un'intervista esclusiva a Federico Bernardeschi. L'ex giocatore della Fiorentina parla del momento di forma della Juventus e della sua intesa con il nuovo arrivato Cristiano Ronaldo.

L'Équipe: "Des étoiles plein les yeux"

Come sempre la prima testata estera della rassegna stampa è l'Equipe, concentrata sulla nettissima vittoria del Paris Saint-Germain sul campo della Stella Rossa. Il PSG ha vinto con un tennistico 6-1 a Belgrado.

As: "Mariano pide paso"

Su As ci si concentra ancora sul momento difficile del Real Madrid. Il quotidiano madrileno sottolinea la prova positiva di Mariano Diaz contro il CSKA Mosca, chiedendo più spazio per l'ex giocatore del Lione.

Sport: "The king"

Sulla prima pagina di Sport, l'argomento principale è la vittoria del Barcellona che si porta in testa al girone (insieme all'Inter) battendo il Tottenham a Londra per 4-2 grazie al solito straordinario Leo Messi.

Mundo Deportivo: "WembLeo"

Anche la prima pagina del Mundo Deportivo è dedicata al Barcellona. La squadra di Valverde ha battuto il Tottenham in trasferta per 4-2 ed è salita a 6 punti nel girone, al primo posto a pari merito con l'Inter.

Marca: "Griezmann es de oro"

Marca esalta l'Atletico Madrid e Griezmann. I Colchoneros ieri hanno vinto la loro seconda partita consecutiva in Champions League, superando il Bruges per 3-1 in casa grazie a una doppietta messa a segno dal Piccolo Diavolo.

A Bola: "Estreia para recordar"

La rassegna stampa di giovedì 4 ottobre termina con la prima pagina della Bola, dedicata al Porto che ieri sera ha sconfitto il Galatasaray in Champions League grazie a un gol nel secondo tempo di Marega.