Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione 2/2

Mentre il giocatore resta in attesa che la vicenda si sviluppi, continua serenamente ad allenarsi. Nella giornata odierna è arrivata anche la notizia che non è stato convocato dal Portogallo perché ha intenzione di concentrarsi esclusivamente sulla Juventus.

Cristiano Ronaldo - recita il cinguettio della società torinese - ha dimostrato in questi mesi la sua grande professionalità e serietà, apprezzata da tutti alla Juventus. Le vicende asseritamente risalenti a quasi 10 anni fa, non modificano questa opinione, condivisa da chiunque sia entrato in contatto con questo grande campione

La Juventus scende in campo con Cristiano Ronaldo . Dopo il tweet in cui l'attaccante portoghese si difendeva dalle accuse di stupro, mosse da una ragazza americana di nome Kathryn Mayorga per un episodio risalente al 2009, anche il club bianconero si schiera apertamente.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK