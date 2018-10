I rossoneri vanno sotto al 14' (rete di Guerrero) e nella ripresa segnano tre gol dal 70' al 79': doppietta di Cutrone intervallata dalla marcatura di Higuain. Sullo 0-0 annullato gol a Castillejo per fuorigioco.

2 ore fa

Seconda giornata della fase a gironi di Europa League, Gruppo F: in programma Milan-Olympiacos. I rossoneri nella prima giornata hanno vinto 1-0 in casa del Dudelange grazie alla rete di Higuain, mentre i greci sono reduci dal pareggio a reti bianche maturato ad Atene contro il Betis.

Finisce 3-1 per il Milan che vince in rimonta e sale così a 6 a punteggio pieno davanti al Betis secondo a punti che supera 3-0 il Dudelange. Al 6' i padroni di casa potrebbero andare in vantaggio ma il gol di Castillejo viene annullato per fuorigioco. Così al 14' passano i biancorossi grazie al colpo di testa di Guerrero su cross di Koutris. Al 70' arriva il pareggio: cross perfetto di Rodriguez e colpo di testa di Cutrone. Al 76' Higuain firma il sorpasso rientrando sul mancino e infilando José Sa, tre minuti dopo Calhanoglu dalla destra pesca Cutrone tutto solo sul secondo palo per il 3-1 finale.

Nella terza giornata, in programma giovedì 25 ottobre, gli uomini di Gattuso ospiteranno a San Siro il Betis (fischio d'inizio alle ore 18.55), mentre l'Olympiacos andrà a giocare in Lussemburgo contro il Dudelange (start alle ore 18.55). Ma ecco gli highlights di Milan-Olympiacos, 2^ giornata del Gruppo F di Europa League: