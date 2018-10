I biancocelesti vengono travolti alla Commerzbank-Arena: a segno da Costa (doppietta), Kostic e Jovic. Di Parolo la rete del momentaneo 1-1. Espulsi Basta e Correa.

0 condivisioni

32 minuti fa

Seconda giornata della fase a gironi di Europa League, Gruppo H: in programma Eintracht Francoforte-Lazio. I biancocelesti nella prima giornata hanno vinto 2-1 in casa contro l'Apollon Limassol grazie alle reti di Luis Alberto e Immobile, mentre i tedeschi sono reduci dal pesantissimo successo esterno in casa del Marsiglia (1-2).

Finisce 4-1 per l'Eintracht Francoforte che al 4' è già in vantaggio con da Costa, bravo a sfruttare il calcio d'angolo battuto dall'ex Napoli de Guzman. La Lazio reagisce e al 23' trova il pari con Parolo, ma appena 5' dopo Kostic riporta avanti i suoi. Sul finire di primo Basta si fa espellere per doppio giallo, poi al 59' Jovic firma il 3-1 in contropiede con uno splendido pallonetto.

Al 59' viene espulso anche Correa, al 94' da Costa fissa il risultato sul 4-1. Per la Lazio l'unica buona notizia della serata è il 2-2 del Marsiglia sul campo dell'Apollon Limassol. La classifica del Gruppo H vede quindi l'Eintracht a 6 punti, la Lazio a 3, il Marsiglia a 2 e l'Apollon a 1.

Nella terza giornata, in programma giovedì 25 ottobre, gli uomini di Inzaghi voleranno a Marsiglia per affrontare la squadra di Rudi Garcia (fischio d'inizio alle ore 21.00), mentre l'Eintracht ospiterà l'Apollon (start alle ore 21.00). Ma ecco gli highlights di Eintracht Francoforte-Lazio, 2^ giornata del Gruppo H di Europa League: