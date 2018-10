A San Siro la squadra di Gattuso vuole vincere per rimanere a punteggio pieno nel Gruppo F: ecco dove vedere la partita in TV e streaming.

2 ore fa

Nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League il Milan di Gattuso affronta i greci dell'Olympiacos e vuole vincere per restare a punteggio pieno nel Gruppo F dopo il succeso di misura in casa del Dudelange. Il fischio d'inizio a San Siro è fissato per giovedì 4 ottobre alle ore 18.55.

Ecco dove vedere Milan-Olympiacos in TV e streaming: la sfida sarà visibile in diretta e in esclusiva Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport 252 (satellite e fibra) e sull'applicazione SkyGo per tutti gli abbonati al servizio. Per i non abbonati, c'è la possibilità di acquistare un ticket anche giornaliero su NowTv.

La telecronaca sarà affidata a Dario Massara, affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti e dai bordocampisti Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Su Diretta Gol, canale 251 di Sky, il commento sarà di Andrea Marinozzi.