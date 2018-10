I clienti della pay TV al digitale terrestre possono sintonizzarsi su Sky Sport 1, per i non abbonati c'è invece la possibilità di acquistare un ticket anche giornaliero su NowTv . La telecronaca sarà a cura di Federico Zancan, affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

Ecco dove vedere Eintracht Francoforte-Lazio, in programma giovedì 4 ottobre alle ore 21.00: la partita sarà trasmessa in chiaro su TV 8 e su Sky ai canali Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport 252 (digitale terrestre e fibra).

