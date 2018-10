Lei l'unica candidata alla presidenza della Divisione Femminile: il voto ci sarà martedì. Veltroni verrà nominato consigliere.

Uno scontro politico prima ancora che sportivo. Martina Colombari sarà verosimilmente il primo presidente della nascente Divisione Calcio Femminile della Figc. Eppure il suo nome non piace a tutti. Anzi: sono già cominciate le prime polemiche, dubbi di natura politica che ovviamente agitano un po' le acque.

Martedì, a Cremona, l’assemblea elettiva convocata dalla Federcalcio dovrebbe comunque scegliere proprio la Colombari alla guida di un Consiglio direttivo che sarà composto da altri 6 membri: tre saranno in rappresentanza della Serie A, due della B e 1 indipendente. La Colombari risulta essere la sola candidata alla presidenza. Discorso simile per Walter Veltroni, unico nome in lizza per la casella indipendente.

Inizialmente Veltroni sembrava essere il favorito proprio per la presidenza, ma, in seguito a una riunione fra il direttore generale della Figc, Michele Uva (che sta spingendo molto per l'operazione sul calcio femminile), il responsabile dei settori giovanile e femminile della Juventus Stefano Braghin, e Alessandro Costacurta (sposato con la Colombari da 14 anni), attuale sub commissario della Figc, si è deciso di virare sulla Colombari.

Martina Colombari: primo presidente della Divisione Calcio Femminile

Il piano della Colombari (che assumerà l'incarico a titolo gratuito) è chiaro: vuole sfruttare il calcio come strumento per la battaglia per le pari opportunità: l'intenzione è quella di favorire anche un progresso del trattamento economico e contrattuale delle calciatrici, a tutt’oggi ancora su livelli molto bassi. C'è inoltre l'intenzione di dare sempre maggiore spazio al calcio femminile anche in TV, tramite Sky.

Ci sono però delle polemiche intorno alla candidatura della Colombari: l’accelerazione della Figc che ha candidato la moglie di Costacurta a ridosso del voto federale, ha scatenato la reazione delle componenti che candidano Gravina, per le quali questo passo è un nuovo affronto. Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia ha inviato una diffida al commissario Fabbricini invitandolo ad annullare l’assemblea elettiva di martedì. E lo scontro è diventato politico, mandando in secondo piano il dibattito sportivo.