Champions League, furia Allegri su Bernardeschi: "Non siamo alla Fiorentina"

In un video diffuso sul web si vede il tecnico dei bianconeri infuriato contro il suo giocatore per qualche dribbling di troppo.

4 ore fa

Un dribbling in più e Allegri è andato su tutte le furie. Durante Juventus-Young Boys, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico dei bianconeri se l'è presa con Federico Bernardeschi per qualche giocata troppo leziosa.

In conferenza lo ha bacchettato pubblicamente, dichiarando che deve migliorare molto e imparare a gestire meglio alcune situazioni. Nelle ultime ore poi è spuntato anche un video sul web che riprende Allegri nell'esatto momento in cui è sbottato.

Dalla tribuna dell'Allianz Stadium si vede l'allenatore passeggiare nervosamente e urlare a Bernardeschi: "Non siamo alla Fiorentina, c***o!". Facile prevedere che in occasione di Fiorentina-Juve, in programma il 1° dicembre, Allegri non sarà accolto nel migliore dei modi dal Franchi di Firenze.