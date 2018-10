Il cileno è palesemente scontento per lo scarso minutaggio concessogli in blaugrana ed esprime il proprio malcontento via social network.

di Simone Cola

Nel Barcellona che guida la Liga ed ha iniziato benissimo anche la Champions League scoppia un caso legato a Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, partito per l'ennesima volta dalla panchina nella sfida di Londra contro il Tottenham Hotspur, gioca appena 3 minuti e sfoga la sua rabbia su Instagram, postando nelle "Storie" un'emoticon arrabbiata.

Dopo avere a lungo cercato di acquistare Paul Pogba dal Manchester United, il Barcellona quest'estate aveva improvvisamente virato su Vidal, prelevandolo dal Bayern Monaco in seguito a un'esborso di oltre 20 milioni di euro e offrendo al giocatore un ricco contratto triennale. Si era trattato di un affare che apparentemente aveva fatto contenti tutti: il club tedesco cedeva un giocatore ultra-trentenne ricavandone una bella cifra e liberandosi di un ingaggio importante, il giocatore si accasava a un club di prima fascia dove avrebbe potuto continuare a essere protagonista.

Quello che forse né il giocatore né lo stesso Barcellona avevano messo in preventivo erano le scelte del tecnico Ernesto Valverde, che ha fin qui riservato a Vidal il ruolo di riserva di lusso, schierandolo come titolare soltanto in 2 occasioni e inserendolo per ben 4 volte dopo l'85esimo minuto di gioco. Fino a oggi il cileno non ha giocato una sola partita per intero e ha collezionato un totale di appena 176 minuti in blaugrana: numeri che il giocatore interpreta come una chiara mancanza di fiducia.

Ecco perché, nella gioia di una vittoria che conferma le rinate ambizioni europee dei catalani e il fatto che Leo Messi (5 gol in due gare di Champions) si sia messo alle spalle i deludenti Mondiali di Russia, stona il post - pur temporaneo - che Vidal ha pubblicato su Instagram, una faccina arrabbiata che oltretutto contrasta con il post successivo, questa volta fisso e destinato a restare, dove si complimenta con la squadra per l'importante vittoria in terra londinese.

Arrivato in Catalogna senza dubbio con ben altre aspettative, Vidal si è trovato a vivere un ruolo, quello di sostituto, che non gli è mai toccato prima in carriera e che a 31 anni gli risulta difficile da accettare pur se in un grande club come il Barcellona: esploso nella Juventus, dov'era arrivato ad essere considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo, il cileno è stato poi protagonista anche nel Bayern Monaco, esperienza dove è stato frenato da qualche infortunio di troppo.

Per trasferirsi al Barcellona, inoltre, il giocatore e il proprio agente Fernando Felicevich avevano ignorato le sirene provenienti dalla Serie A e specificatamente dall'Inter, che a lungo lo aveva inseguito in estate e dove senz'altro non avrebbe faticato a trovare quello spazio che invece adesso gli manca in blaugrana e che ha portato a un malcontento sempre crescente con cui Ernesto Valverde dovrà in qualche modo fare i conti: l'armonia dello spogliatoio è una cosa fondamentale in ogni squadra vincente, ecco perché Arturo Vidal, noto per il carattere focoso e poco incline ai compromessi, potrebbe diventare un problema.