Backdoor Podcast: "A better basket" per la condivisione di basket

Per chiudere la nostra puntata, dove la redazione di Backdoor Podcast si divisa opinioni e valutazioni, è arrivato anche il momento dei pronostici , dove abbiamo nominato le nostre favorite per la finale, la potenziale sorpresa, la delusione e la retrocessa. Buon ascolto e preparazione a una nuova stagione che si prospetta divertente e avvincente nonostante Milano sia la favorita d'obbligo.

Abbiamo analizzato e passato al setaccio squadra per squadra tutte le partecipanti al prossimo campionato facendo un resoconto oltre che sui movimenti estivi, anche sulla costruzione della squadra , gli obiettivi e le aspettative per una stagione che si presenta con poche certezze, tante incognite e molte potenziali sorprese.

Dopo la vittoria dell'Olimpia Milano nella Supercoppa di Brescia, è arrivato il momento di prepararsi a dovere per l'inizio del campionato di serie A. Backdoor Podcast riunisce la propria redazione per fare un ampio resoconto su ciò che è successo in estate con l'analisi del mercato tra acquisti cessioni e prospettive future.

