Atletico Madrid, la nuova esultanza di Griezmann

L'attaccante dei Colchoneros ha cambiato modo di esultare: dal "take the L" al "saludo Real", gesto sempre tratto dal videogioco Fortnite.

6 ore fa

Due gol e tre punti per l'Atletico Madrid. Antoine Griezmann ha segnato una doppietta nel 3-1 che i Colchoneros hanno rifilato al Club Brugge nel match giocato al Wanda Metropolitano e valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Dopo aver messo il pallone in rete il francese ha però esultato in maniera diversa dal solito, abbandonando l'ormai celebre "Take the L" tratto dal videogioco Fortnite.

La fonte del nuovo gesto è sempre la stessa, Fortnite. La mano aperta che fa "ciao ciao" è un tipo di saluto acquistabile sullo store del videogioco e che viene utilizzato per prendersi gioco dell'avversario eliminato. Si chiama "Saludo Real" e presto ci abitueremo a vederlo spesso quando in campo c'è l'Atletico Madrid.