L'ex attaccante si era rivolto al Tribunale arbitrale sportivo per una multa comminatagli dal club inglese per doping: ha perso la causa e ora dovrà risarcire la sua ex squadra.

4 ore fa

Adrian Mutu deve aprire il portofogli e versare nelle casse del Chelsea ben 17 milioni di euro. Proprio così. L'ex attaccante romeno ha perso la causa contro il Tribunale arbitrale sportivo per una multa di 17 milioni che gli era stata comminata dalla società londinese. Il motivo? Era risultato positivo a un test anti-doping.

Mutu però si era presentato alla Corte di Strasburgo per fare ricorso perché a suo giudizio il Tribunale sportivo non era stato imparziale. Non solo. Per l'ex giocatore la multa monstre che gli era stato inflitta dal club ledeva numero diritti.

La sentenza della Corte ha però stabilito che il Tas va considerato "indipendente e imparziale" e ha quindi respinto le accuse di parzialità che erano state mosse da Mutu in particolare verso due giudici. Inoltre sempre secondo la Corte non c'è stata alcuna "violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e a non essere sottoposti a lavori forzati e schiavitù".