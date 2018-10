André Silva ha eguagliato un certo Christian Vieri, ultimo esordiente in Liga a segnare sette gol nelle prime sette partite (con l'Atletico Madrid nel 1997-98). Prendendo in esame solo il Siviglia, invece, il portoghese ha emulato Frederic Kanouté che partì alla sta maniera nella stagione 2006/07.

Non ho risposte per spiegare quello che è accaduto lo scorso anno al Milan. Quando si è presentato il Sivigilia non ci ho pensato due volte. I tifosi sono meravigliosi, così come lo stadio e la città. Ora sto bene di testa e riesco a esprimermi al meglio. Quando ci sono la sicurezza e la consapevolezza c'è tutto

Sette gol in sette partite. André Silva sta incantando con la maglia del Siviglia, è il capocannoniere della Liga e tra le sue vittime può vantare nientemeno che il Real Madrid, la squadra campione d'Europa in carica a cui ha rifilato una doppietta.

Il capocannoniere della Liga si dice sorpreso dal suo inizio di stagione e ripensa all'esperienza in rossonero: "Non so spiegarmi quello che è successo al Milan".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK