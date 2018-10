Dybala è solo un nano, è alto appena 165 cm (in realtà è alto qualche centimetro in più, ndr). Il mio Olimpiu Moruțan (classe 1999, ndr) invece è un fenomeno e a breve la sua valutazione raggiungerà i 100 milioni. Io però lo venderò a 150. Credo sia due volte più forte di Modric alla sua età. Grazie a lui nei prossimi anni ci qualificheremo alla Champions League

