Finisce 4-2 per i blaugrana che passano in vantaggio al 2' con Coutinho e raddoppiano al 28' con un super tiro di Rakitic. Il Barça domina ma al 51' sono gli inglesi a trovare la rete con Harry Kane, prima che Messi al 56' firmi il 3-1. Al 66' Lamela riapre la partita grazie a una deviazione, al 90' Messi chiude i conti e fissa il risultato sul 4-2 permettendo ai suoi di restare a punteggio pieno a quota 6. I Pochettino boys sono invece ancora a 0 punti.

Seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Gruppo B: in programma a Wembley Tottenham-Barcellona. Nel primo turno gli Spurs sono stati sconfitti in extremis a San Siro contro l'Inter (2-1), i blaugrana hanno invece strapazzato il PSV con un netto 4-0.

