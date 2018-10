Finisce 2-1 per l'Inter che va sotto 1-0 al 27' per il gol meraviglioso di Rosario, bravo a battere Handanovic con un destro potentissimo da fuori area. Al 44' Nainggolan firma il pari, anche lui con un gran destro da fuori. Al 60' Icardi completa la rimonta sfruttando l'errore di Zoet che travolge Schwaab e permette all'argentino di segnare a porta vuota.

