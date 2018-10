Neymar è inarrestabile e segna una tripletta, Cavani, Di Maria e Mbappé partecipano al festival del gol. Di Marko Marin la rete della bandiera per i serbi.

Seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Gruppo C: al Parco dei Principi si affrontano PSG e Stella Rossa. La squadra di Tuchel è a zero punti dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Liverpool, quella di Milojevic è invece reduce dallo 0-0 contro il Napoli di Ancelotti. La partita è senza storia: finisce 6-1 per i parigini, guidati da uno strepitoso Neymar che segna una tripletta.

Al 20' il brasiliano sblocca il match con una punizione da favola, poi raddoppia al 22' con un tocco sotto porta su assist di Mbappé. Al 37' Cavani firma il 3-0 al termine di un'azione personale, al 41' Di Maria cala il poker sfruttando al meglio il cross di Meunier. Il pokerissimo è opera di Mbappé e arriva al 70', mentre il gol della bandiera per i serbi lo sigla l'ex Fiorentina Marko Marin. Sempre Neymar con un'altra punizione da urlo fissa il risultato sul 6-1.

Nella terza giornata della competizione, il PSG ospiterà il Napoli al Parco dei Principi (match in programma mercoledì 24 ottobre alle ore 21), mentre il Liverpool accoglierà la Stella Rossa di Belgrado. Ecco gli highlights di PSG-Stella Rossa 6-1, 2^ giornata di Champions League: