La squadra di Ancelotti vince 1-0 al 90' e si porta in vetta al girone a quota 4 punti. Decide una rete di Insigne su assist di Callejon.

19 minuti fa

Seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi di Champions League: al San Paolo la grande sfida Napoli-Liverpool. I Reds arrivano dopo la vittoria per 3-2 contro il PSG, la squadra di Ancelotti è reduce dallo 0-0 di Belgrado contro la Stella Rossa.

Gli azzurri fanno l'impresa e superano 1-0 i vice campioni d'Europa in carica. Decide una rete al 90' di Lorenzo Insigne, bravo a farsi trovare pronto sull'assist di Callejon e a battere in spaccata Alisson. Con questo successo gli Ancelotti boys si portano in veta al Gruppo C a quota 4 punti, uno in più di Liverpool e PSG. A 1 c'è invece la Stella Rossa.

Nella terza giornata della fase a gironi il Napoli cercherà la vittoria al Parco dei Principi contro il PSG (mercoledì 24 ottobre, ore 21), mentre il Liverpool ospiterà la Stella Rossa di Belgrado. Ecco gli highlights di Napoli-Liverpool 1-0, 2^ giornata di Champions League: