L'ex tecnico del Real Madrid ricorda l'addio del Fenomeno ai Blancos.

03 ott 2018

Fabio Capello non ha dubbi quando deve dire il nome del più forte giocatore mai allenato: è Ronaldo, il Fenomeno. Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex allenatore ha parlato proprio del brasiliano e in particolare del suo addio al Real Madrid. Correva gennaio 2007, Ronaldo salutò i Blancos di Don Fabio per approdare al Milan per l7,5 milioni di euro più bonus.

Ronaldo - ricorda Capello - è senza dubbio il giocatore più forte che abbia mai allenato, il numero uno. E io di campioni ne ho allenati. Costacurta dice che se lo sogna ancora? Io sicuramente me lo sognavo perché era arrivato a pesare 96 chili e non riuscivo a fargli perdere peso. Mi chiedevo come fosse possibile vincere un Mondiale pesando 84 chili e arrivare a 96. Con Ronaldo e van Nisterlooy credevo che avrei vinto tutto, e invece persi tre partite di fila e stavano per cacciarmi. Così cacciai Ronaldo e ripartimmo

Prima di acquistarlo, il Milan chiamò proprio Capello per chiedergli un consiglio: