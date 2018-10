Cristiano Ronaldo respinge le accuse: "Lo stupro un crimine abominevole"

Cristiano Ronaldo non ci sta e su Twitter si difende dalle accuse di violenza sessuale. A muoverle è stata una ragazza americana di nome Kathryn Mayorga che il portoghese ha incontrato nel 2009 a Las Vegas, durante una vacanza.

Dopo che nella mattinata odierna il tabloid inglese Sun ha pubblicato un video in cui si vede un 29enne Cristiano Ronaldo ballare con la ragazza, il giocatore della Juventus ha deciso di affidarsi ai social per difendersi.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.