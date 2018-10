Il ritiro - ha proseguito Dzeko - ci ha portato benefici, ci siamo detti che non andava bene come stava andando. Ancora non siamo al massimo anche se abbiamo vinto le ultime tre partite. Adesso però abbiamo più fiducia anche per la prossima partita (contro l'Empoli fuori casa, ndr) prima della sosta

Grazie alle sue reti e a quelle di Under e Kluivert la Roma è salita a quota 3 punti nel Gruppo G, agganciando al secondo posto il Real Madrid che è stato incredibilmente sconfitto 1-0 in casa del CSKA.

Conoscevo bene il Viktoria Plzen - ha dichiarato Dzeko a Sky Sport dopo il fischio finale - perché l'ho affrontato quando giocavo in Repubblica Ceca. Sono felice per la mia prima tripletta in Champions League

